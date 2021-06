Natixis : les discussions se poursuivent avec H2O AM

Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — Faisant suite aux échanges avec les autorités réglementaires concernant le projet de cession par Natixis IM de sa participation dans H2O AM, Natixis IM et H2O AM indiquent poursuivre leurs travaux en vue d'amender le projet de transaction dans l'objectif de dénouer leur partenariat, tout en assurant une transition ordonnée dans l'intérêt des clients de H2O AM.

Le marché sera tenu informé du nouveau calendrier de l'opération.