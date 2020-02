Natixis : le marché salue la belle fin d'année de la banque

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Natixis est bien orienté au lendemain d'une publication annuelle de bonne facture. En début d'après-midi, le titre gagne 3,6% à 4,3 euros, au plus haut depuis le début du mois de novembre dernier. Sur le seul quatrième trimestre, la filiale cotée du groupe mutualiste BPCE a vu son bénéfice net être multiplié par plus de deux, à 371 millions d'euros, grâce à un net rebond de ses activités de marché sur les taux et les actions. La banque, qui a aussi bénéficié d'un effet de base favorable après avoir enregistré une perte dans les dérivés actions au quatrième trimestre 2018 lors de la débâcle boursière, a également fait état de revenus en hause de 23% à 2,5 milliards d'euros.

Les chiffres opérationnels sont solides, en particulier dans les divisions de gestion d'actifs et de banque d'affaires, selon Goldman Sachs ('achat'). Le broker met également en avant la progression des actifs sous gestion et les flux positifs après deux trimestres de sorties. GS voit un potentiel significatif pour le titre compte tenu d'un rendement de dividende durable et bien supérieur au secteur, d'un rendement des flux de capitaux dans la gestion d'actifs et de tendances fortes dans la BFI.

Jefferies ('achat') explique que le marché devrait saluer ces résultats meilleurs qu'attendus, mais que la banque "doit continuer à délivrer pour atteindre ses objectifs 2020".