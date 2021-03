Natixis : le conseil d'administration recommande à l'unanimité d'apporter les titres à l'offre de BPCE

Natixis : le conseil d'administration recommande à l'unanimité d'apporter les titres à l'offre de BPCE









Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Natixis s'est réuni ce jour afin de rendre, conformément à la réglementation applicable, son avis motivé sur l'offre publique initiée par BPCE S.A. visant les 29,4% du capital de Natixis qu'elle ne détient pas au prix de 4 euros par action Natixis (dividende attaché).

Ayant pris connaissance des travaux du Comité ad hoc et des conclusions du cabinet Ledouble, agissant en qualité d'expert indépendant, dont le rapport conclut que les termes de l'offre de BPCE sont équitables pour les actionnaires de Natixis, le Conseil d'administration de Natixis a rendu à l'unanimité un avis motivé favorable sur l'offre en considérant que celle-ci est dans l'intérêt de Natixis, ses actionnaires et ses salariés.

Le Conseil d'administration recommande ainsi aux actionnaires de Natixis d'apporter leurs titres à l'offre de BPCE.

Catherine Pariset, présidente du Comité ad hoc, a déclaré : "Le Comité reconnaît pleinement l'intérêt stratégique de l'opération et s'est assuré, au cours de ses travaux, en étroite liaison avec le cabinet Ledouble en sa qualité d'expert indépendant, et au vu de l'analyse multicritères conduite par ce dernier, que l'offre de BPCE était équitable pour les parties prenantes."

Nicolas Namias, directeur général de Natixis, a par ailleurs indiqué : "Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité l'offre de BPCE. Ce projet nous permettra notamment d'accroître nos capacités d'investissement et constituera ainsi l'opportunité d'accélérer le développement des métiers de Natixis au bénéfice de nos clients et nos collaborateurs, en France et dans le monde."

Conformément aux articles 231-16 et 231-26 du règlement général de l'AMF, les principaux éléments du projet de note d'information de BPCE et du projet de note en réponse de Natixis, ainsi que leurs modalités de mise à disposition, ont chacun fait l'objet d'un communiqué de la part de BPCE et Natixis.

Le projet de note en réponse est disponible sur le site Internet de Natixis et de l'AMF (www.amf-france.org).

L'offre, le projet de note d'information et le projet de note en réponse restent soumis à l'examen de l'AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.