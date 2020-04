Natixis : le carnage se poursuit en bourse

(Boursier.com) — Et de six pour Natixis ! Le titre de la banque du Groupe BPCE plonge encore de 17% à 1,9 euro en cette fin de semaine, portant ses pertes sur six séances à plus de 50%. Le rebond de 23% du 26 mars est déjà bien loin... Natixis a annoncé cette semaine que son Conseil d'administration avait pris la décision de suivre les recommandations formulées par la Banque Centrale Européenne et ne proposera ainsi pas à l'Assemblée générale annuelle d'approuver la distribution d'un dividende par action de 0,31 euro au titre de l'exercice 2019. Par ailleurs, en ligne avec les recommandations actuelles de la BCE, aucun provisionnement de dividende ne sera effectué au cours de l'exercice 2020 d'un point de vue prudentiel. Le Conseil d'administration reconsidérera cette décision après le 1er octobre 2020 afin de procéder à une éventuelle distribution, en fonction de la situation qui prévaudra à ce moment.

Les craintes toujours bien présentes autour de la filiale de gestion d'actifs H2O ainsi que l'exposition relativement importante de Natixis aux secteurs de l'énergie et de l'aérien pèsent également sur la valeur. Comme le soulignent les analystes de BI, la chute des cours du pétrole risque en effet de provoquer une flambée des créances douteuses pour les banques européennes les plus exposées à l'industrie, Natixis en tête.

A noter qu'AlphaValue a profité de la déconvenue de l'action pour passer de 'réduire' à 'accumuler sur le dossier en visant 2,69 euros.