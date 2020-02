Natixis : la Banque de grande clientèle renouvelle son équipe de direction

Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — Natixis fait part d'évolutions au sein de l'équipe de Banque de grande clientèle.

Mohamed Kallala, responsable mondial de l'activité investment banking, est nommé responsable mondial de l'activité global markets à compter du 1er mars 2020, en remplacement de Luc François qui quittera l'entreprise afin de poursuivre de nouveaux projets.

Alain Gallois, responsable de la plateforme Asie-Pacifique de la Banque de grande clientèle, est nommé responsable mondial de l'activité investment banking à compter du 1er avril 2020.

Bruno Le Saint, responsable des activités bancaires de la plate-forme Asie-Pacifique de la Banque de grande clientèle, est nommé responsable de la plate-forme Asie-Pacifique à compter du 1er avril 2020.

Mohamed Kallala et Alain Gallois demeurent membres du comité de direction de la Banque de grande clientèle et du comité exécutif de Natixis. Bruno Le Saint est nommé membre du comité de direction de la banque de grande clientèle et du comité exécutif de Natixis.