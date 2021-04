Natixis : l'offre de BPCE à 4 euros par action "dividende détaché"

Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de Natixis réuni aujourd'hui a pris connaissance de la décision de BPCE de proposer le prix de 4 euros par action Natixis après détachement du dividende de 0,06 euro dont le versement sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires du 28 mai et, sur avis du comité ad hoc, a confirmé à l'unanimité son avis motivé sur l'offre publique initiée par BPCE, recommandant donc aux actionnaires d'apporter leurs titres.

Conformément aux articles 231-16 et 231-26 du règlement général de l'AMF, les principaux éléments du projet de note d'information de BPCE et du projet de note en réponse de Natixis, ainsi que leurs modalités de mise à disposition, ont chacun fait l'objet d'un communiqué de la part de BPCE et Natixis. L'offre, le projet de note d'information et le projet de note en réponse restent soumis à l'examen de l'AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Le groupe BPCE a annoncé ce mercredi avoir modifié les termes de l'offre pour prévoir que le prix de 4 euros par action Natixis s'entende dividende détaché.