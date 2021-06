Natixis : Joseph Pinto élu vice-président de la EFAMA

Natixis : Joseph Pinto élu vice-président de la EFAMA









Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — Joseph Pinto (Global Chief Operating Officer de Natixis Investment Managers) a été élu vice-président de la European Fund and Asset Management Association (EFAMA), l'association européenne de l'industrie de la gestion d'actifs, à l'occasion de sa réunion annuelle qui s'est tenue le vendredi 11 juin 2021.

L'Assemblée générale a par ailleurs élu Naïm Abou-Jaoudé (directeur général de Candriam) en tant que président de la structure pour un mandat de 2 ans, jusqu'en juin 2023.

Peter Branner (APG Asset Management) est également élu vice-président.

L'Efama est l'instance de représentation de l'industrie de la gestion d'actifs au niveau européen, pour toutes les questions relatives au secteur. Elle promeut l'ouverture et le bon fonctionnement des marchés de capitaux mondiaux et s'engage auprès des organismes internationaux de normalisation et des autorités compétentes des pays tiers sur un large éventail de questions. En tant qu'association professionnelle, son rôle est de promouvoir les intérêts de ses membres et de faire prendre conscience de l'importance des services et des solutions qu'ils fournissent.