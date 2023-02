Natixis IM accélère sur le secteur Retail & wholesale

(Boursier.com) — Natixis Investment Managers (Natixis IM) poursuit la mise en oeuvre de sa stratégie de développement et de distribution. La société annonce la nomination de Stéphane Vonthron (40 ans) au poste de Directeur de la Distribution Retail & Wholesale pour le marché français.

Stéphane Vonthron sera basé à Paris, et sera rattaché à Gad Amar, Directeur Distribution pour la région Europe de l'Ouest.

Cette nomination sera effective entre fin avril et début mai 2023.

"La nomination de Stéphane Vonthron marque une étape importante dans notre développement commercial sur les segments Retail et Wholesale en France, et reflète notre engagement à rester au plus près de nos clients et répondre à leurs besoins précis", commente Gad Amar, Directeur Distribution pour la région Europe de l'Ouest chez Natixis IM.

Rappelons que Natixis IM a pour ambition de maintenir sa forte présence sur le marché institutionnel français et d'intensifier ses efforts sur les marchés Retail et Wholesale, notamment au travers de partenariats stratégiques de distribution. Il s'agit de déployer une stratégie de développement à la fois sélective et diversifiée, en s'appuyant sur les expertises phares de son réseau d'affiliés.