Natixis grimpe, analyste en soutien

Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — Dans une actualité clairsemée à l'approche du 15 août, Natixis s'adjuge 4% à 2,6 euros. Le flux acheteur sur la banque du groupe BPCE est à relier à une note de Barclays qui a rehaussé à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur en visant 3,4 euros. Le ratio rendement/risque est favorable, en particulier avec le changement de DG et la promesse d'un nouveau plan stratégique, affirme le broker. Une vente potentielle de la branche 'Corporate and Investment' à BPCE pourrait libérer jusqu'à 7 milliards d'euros de fonds propres et permettre une éventuelle distribution aux actionnaires, ajoute Barclays.