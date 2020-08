Natixis : François Riahi quitte ses fonctions de DG

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de Natixis, réuni ce jour, annonce le départ de François Riahi qui quitte ses fonctions de directeur général de Natixis et de membre du directoire du Groupe BPCE en raison de divergences stratégiques concernant les options du futur plan de Natixis.

Afin de préparer le nouveau plan stratégique qui sera présenté à l'été prochain et en vue d'engager cette nouvelle étape de la vie de l'entreprise, le conseil a décidé de nommer Nicolas Namias comme directeur général à compter du 4 août 2020.

Laurent Mignon, président du conseil d'administration de Natixis, a déclaré : "je tiens à saluer et remercier très sincèrement François Riahi pour son engagement et sa loyauté au service du Groupe BPCE depuis plus de 10 ans. Il a accompagné avec rigueur, efficacité et une grande intelligence toutes les grandes étapes de la vie de notre groupe depuis sa création en 2009 et contribué notamment à son développement en Asie. Directeur général de Natixis depuis deux ans et dans un contexte particulièrement difficile, il a su mener à bien des projets majeurs comme le transfert des Services financiers spécialisés au sein de BPCE, la création d'un leader européen en gestion assurantielle avec La Banque Postale, la cession en cours de la participation de Natixis dans Coface à hauteur de 29,5% ou encore le développement d'une plateforme unique en assurance Iard pour le groupe. Sous son leadership, les métiers de Natixis ont mené des transformations importantes parmi lesquelles le choix résolu de la transition énergétique et sa mise en oeuvre dans la Banque de grande clientèle. Au nom du conseil d'administration et des dirigeants du groupe, je souhaite à François un plein succès pour l'avenir".

"Je félicite chaleureusement Nicolas Namias, au nom du conseil d'administration et des dirigeants du groupe, pour sa nomination. Nicolas a une connaissance fine et approfondie de Natixis, où il a passé quatre ans. Il a tout d'abord mené en tant que directeur de la Stratégie, l'élaboration du plan New Dimension et plusieurs opérations porteuses de croissance dans la gestion d'actifs, le M&A, l'assurance et les paiements, puis en tant que directeur financier il a convaincu les investisseurs de la pertinence et de la force du modèle de Natixis. Ces deux dernières années, à la tête de la direction générale Finance et Stratégie groupe, il a également démontré des qualités d'anticipation, de décision et d'exécution, indispensables dans le contexte actuel. Il saura, avec le comité de direction générale et l'ensemble des équipes de Natixis, porter le développement de la banque au service de ses clients, salariés et actionnaires".

François Riahi a, pour sa part, souhaité beaucoup de succès au Groupe BPCE, en particulier à Natixis, entreprise financière performante, unique et utile et aux femmes et hommes de talent qui constituent ses équipes.