Natixis flambe après les nouvelles pertes et le changement de patron

Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — Natixis s'envole de près de 10% à 2,7 euros à l'ouverture du marché parisien. Alors que la banque du groupe BPCE a dévoilé de nouveaux résultats décevants au deuxième trimestre, avec une perte nette de 57 millions d'euros, les investisseurs semblent saluer le changement à la tête du groupe. Natixis a en effet annoncé hier soir le départ de François Riahi de son poste de directeur général "en raison de divergences stratégiques concernant les options du futur plan de Natixis". Il est remplacé par Nicolas Namias, qui était jusqu'ici chargé des finances et de la stratégie de BPCE.

Au niveau des comptes, et comme redouté, Natixis a été pénalisé par la hausse de ses provisions, notamment sur le secteur de l'énergie ainsi que pour prendre en compte la situation économique dégradée, ainsi que par la faible performance de ses activités de trading. Le coût du risque a ainsi augmenté à 289 ME sur les trois mois clos fin juin contre 109 ME un an plus tôt.

Dans le trading actions, à l'instar de la Société générale, les activités ont pâti des annulations de paiements de dividende dans le contexte de la crise économique et sanitaire. La banque a ainsi accusé une perte de 174 ME sur ce segment alors que les revenus FICT (taux, obligataires...) ont eux reculé de 8%. Une contre-performance eu égard à la forte hausse des recettes des concurrents dans ces activités sur la période.

Au final, le résultat net part du groupe ajusté de l'impact IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels s'élève à -43 ME pour un PNB sous-jacent en baisse de 25% à 1,6 MdE. Le consensus 'Bloomberg' attendait un résultat net ajusté de 104,3 millions d'euros pour des revenus de 1,72 MdE.

Chez les analystes, Jefferies est passé à l''achat' sur la valeur à la suite de ces annonces tout en remontant son objectif de cours de 2,7 à 2,8 euros. Keefe, Bruyette & Woods a de son côté relevé de 'sous-performer' à 'performance de marché' sa recommandation sur le titre avec 2,3 euros dans le viseur.