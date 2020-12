Natixis et Groupe BPCE bien au-dessus des exigences réglementaires de la BCE

Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe BPCE a reçu la notification par la Banque Centrale Européenne des résultats du processus de surveillance et d'évaluation prudentielle (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) au titre de 2020. Le Groupe BPCE et Natixis se situent très au-delà des exigences prudentielles de fonds propres applicables en 2021 fixées par la Banque Centrale Européenne à la suite du processus de surveillance et d'évaluation prudentielle (SREP).

Le niveau d'exigences prudentielles de fonds propres pour 2020 reste en vigueur pour 2021.

L'exigence de fonds propres de Common Equity Tier 1 (CET1) que le Groupe BPCE doit respecter,

sur base consolidée, est de 9,32% au 1er janvier 2021, dont :

- 1,31% au titre des exigences du "Pillar 2 requirement" (hors "Pillar 2 guidance") ;

- 2,5% au titre du coussin de conservation des fonds propres (capital conservation buffer) ;

- 1% au titre du coussin applicable aux groupes bancaires d'importance systémique mondiale;

- 0,01% au titre des coussins contra-cycliques.

L'exigence de solvabilité globale (Total capital) est fixée à 13,26% (hors "Pillar 2 guidance").

Avec des ratios au 30 septembre 2020 de 15,9% pour le ratio de CET1 et de 18,7% pour le ratio de solvabilité global, le Groupe BPCE se situe très au-delà des exigences prudentielles de fonds propres applicables au 1er janvier 2021.

Les exigences prudentielles de fonds propres CET1 de Natixis restent également inchangées à partir du 1er janvier 2021. Elle s'établissent à

- 8,29% dont 1,26% au titre du "Pillar 2 requirement",

- 2,5% au titre du coussin de conservation des fonds propres et,

- 0,03% au titre des coussins contracycliques.

Avec un ratio de fonds propres CET1 fully-loaded de 11,7% au 30 septembre 2020 (11,2% proforma des impacts, notamment règlementaires, anticipés sur 4T20-2021), Natixis se situe bien au-dessus de ces exigences réglementaires.