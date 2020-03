Natixis : encore plus de 20% partis en fumée

Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — Dans un mouvement de forte aversion au risque sur les marchés financiers, Natixis est une nouvelle fois attaqué ce jeudi avec un titre qui décroche de 23% à 1,8 euro. Un plongeon qui porte les pertes du titre de la banque du groupe BPCE à plus de 40% sur cinq séances ! Outre la débâcle généralisée des marchés, le retour des inquiétudes relatives à la situation de la filiale de gestion d'actifs H2O plombe la valeur.

Selon plusieurs articles de presse parus ces derniers jours, H2O a envoyé lundi une lettre à ses clients évoquant des pertes inattendues liées à des positionnements sur l'obligataire et les devises qui ont été affectés par le "très violent mouvement d'aversion au risque". Quatre fonds de H2O auraient ainsi subi en début de semaine des pertes quotidiennes records. Selon 'Bloomberg', le fonds Multiequities a notamment vu sa valeur fondre de plus de 30%, effaçant environ six années de gains. La chute des places financières aujourd'hui laisse sans doute craindre une nouvelle débâcle pour la maison de gestion d'actifs.

H2O avait déjà été au centre d'inquiétudes en juin dernier sur la liquidité de certains de ses actifs.