Natixis : encore 7% de gains, les avis divergent après le changement de patron

Natixis : encore 7% de gains, les avis divergent après le changement de patron









Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — Bis repetita. +7% mardi et +7% mercredi ? Natixis grimpe en tous cas vivement en fin de séance, au lendemain de l'annonce de son changement de patron après de nouvelles pertes trimestrielles. Une évolution bien perçue par les opérateurs mais qui laisse néanmoins perplexe quelques spécialistes.

"Le changement de direction me semble être une réaction instinctive à ce stade, qui ne permettra évidemment pas de régler immédiatement la composition de l'activité", explique par exemple Jakub Lichwa, stratège crédit au sein de la 'Royal Bank of Canada'. "La SocGen et Natixis ont un problème similaire : la crédibilité qu'elles peuvent avoir pour restructurer et réduire les risques de manière appropriée sans perte de revenus significative", note pour sa part Jonathan Tyce, analyste chez 'Bloomberg Intelligence'.

"Pour qu'un groupe fonctionne bien, pour qu'un plan stratégique fonctionne bien, il doit y avoir un alignement complet dans la gouvernance", a de son côté déclaré Laurent Mignon, président du Groupe BPCE, société mère de Natixis. "Dès que la divergence est reconnue, il est préférable que les choses se passent comme elles se sont déroulées".

Chez les analystes, Keefe, Bruyette & Woods qui était passé de 'sous-performer' à 'performance de marché' sur le titre lundi, est désormais à 'surperformer' avec une cible de 3,5 euros contre 2,3 euros précédemment. Toujours 'neutre' sur l'action, le Credit Suisse note qu'avec un changement inattendu de DG, une revue stratégique des activités prévue en novembre et un nouveau plan stratégique dévoilé en juin 2021, l'incertitude plane toujours au-dessus de Natixis. Le nouveau DG a cependant été clair sur un facteur à court terme - BPCE n'a pas l'intention de déposer une offre publique d'achat sur les actions Natixis - même si le courtier pense que cela pourrait avoir un sens stratégique et profiter aux actionnaires minoritaires...