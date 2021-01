Natixis : en forme !

Natixis : en forme !









Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — Natixis s'offre une deuxième belle séance de progression ce mercredi à la faveur d'un gain de 4,5% à 3,1 euros. À un mois de la publication des comptes 2020, UBS a remonté son objectif de 2,8 à 3,3 euros tout en restant à 'acheter'. La banque suisse note que 2020 a été une année difficile pour Natixis. L'activité CIB (financement et investissement) a été profondément touchée par la forte baisse des prix du pétrole qui, avec l'épidémie de Covid-19, a fait grimper le coût du risque, et par les dislocations du marché et les annulations de dividendes qui ont déclenché une revue de l'activité. Dans le domaine de la gestion d'actifs, la deuxième plus grande activité de Natixis, les préoccupations concernant H2O ont pesé.

Néanmoins, UBS pense que Natixis pourrait enregistrer un faible résultat annuel, mais positif, ouvrant la voie au versement d'un dividende de 0,06 euro par titre. Plus important encore, 2021 devrait être une année bien meilleure : UBS anticipe un bénéfice net d'environ 1 milliard d'euros. Outre les mesures prises pour réduire l'exposition au risque déjà annoncées par le nouveau DG, UBS pense également que la journée investisseurs prévue au premier semestre pourrait être un catalyseur pour l'action.