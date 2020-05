Natixis : dans le vert malgré des comptes dans le rouge

(Boursier.com) — Natixis surperforme le marché en matinée (+4% à 2,1 euros), au lendemain de la publication de comptes trimestriels négatifs et marqués, comme pour ses concurrents, par une nette hausse du coût du risque. La banque du groupe BPCE a essuyé une perte perte nette de 204 millions d'euros au premier trimestre liée à une moins-value sur la cession de ses parts dans l'assureur-crédit Coface et a porté à 193 millions d'euros son coût du risque afin de faire face notamment à son exposition au secteur de l'énergie. Le résultat net d'exploitation ressort à -34 ME contre 1,015 MdE un an plus tôt pour un PNB en recul de 11% à 1,75 MdE.

Du côté de la Banque de Grande clientèle, si les activités de taux et changes ont bondi de 46% sur un an, principalement grâce aux activités Taux et Change, les revenus Equity sont quant à eux ressortis négatifs à hauteur de -32 ME malgré une activité client plutôt résiliente en raison de l'accroissement des coûts de couverture et d'un impact de -130 ME lié aux marquages de dividendes. Comme ses pairs, Natixis a souffert de la multiplication des annonces d'annulation de dividende de la part des entreprises et des forts mouvements sur les courbes futures de dividendes qui s'en sont suivis.

Avec un ratio de fonds propres CET1 à 11,4% au 31 mars, Natixis se situe près de +310 pb au-dessus des nouvelles exigences règlementaires et +120 pb au-dessus de sa nouvelle cible (10,2%).

Les objectifs financiers 2020 du plan stratégique New Dimension étant notamment rendus caducs par la détérioration des perspectives économiques et financières en lien avec le développement du COVID-19 et les incertitudes qui y sont liées, de nouveaux objectifs 2021 venant s'ajouter à la cible de ratio CET1 seront annoncés d'ici la fin de l'année 2020, a précisé Natixis. La présentation d'un nouveau plan stratégique de moyen terme interviendra avant fin 2021.

"La crise actuelle liée au COVID-19 est forte et ses conséquences économiques de moyen terme encore empreintes de nombreuses incertitudes. Dans un contexte aussi incertain, il nous a paru préférable de repousser l'annonce de notre prochain plan stratégique à l'horizon de la fin 2021. Entre-temps, nous continuerons à mettre l'accent sur la création de valeur pour nos actionnaires en générant des revenus diversifiés, en réduisant davantage nos coûts de fonctionnement, en continuant à nous transformer en permanence, et surtout, en continuant à servir nos clients dans un moment où ils ont particulièrement besoin d'accompagnement et de conseil", affirme François Riahi, directeur général de Natixis.

