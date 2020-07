Natixis : curseur ajusté

(Boursier.com) — Natixis recule de 0,5% ce mercredi à 2,40 euros, alors que le broker Jefferies est repassé d'acheter à 'conserver' sur le dossier avec un objectif de cours ajusté en nette baisse de 4,79 à 2,70 euros. La Deutsche Bank avait déjà ajusté sa cible de 2,90 à 3 euros, tout en restant à 'conserver'. UBS était resté 'neutre' auparavant sur le dossier avec un cours cible réhaussé à 2,50 euros.

Morgan Stanley avait quant à lui initié la couverture du titre avec un conseil de 'pondération en ligne' et un cours cible de 2,50 euros, alors que la banque du groupe BPCE a essuyé une perte nette de 204 ME au premier trimestre liée à une moins-value sur la cession de ses parts dans l'assureur-crédit Coface et a porté à 193 millions d'euros son coût du risque afin de faire face à son exposition au secteur de l'énergie. Le groupe a fait part d'un résultat net d'exploitation de -34 ME, pour un PNB en recul de 11% à 1,75 MdE. Avec un ratio de fonds propres CET1 à 11,4% au 31 mars, Natixis se situe près de +310 pb au-dessus des nouvelles exigences règlementaires et +120 pb au-dessus de sa nouvelle cible (10,2%).

Les objectifs financiers 2020 du plan stratégique 'New Dimension' étant notamment rendus caducs par la détérioration des perspectives économiques et financières en lien avec le développement du COVID-19 et les incertitudes qui y sont liées, de nouveaux objectifs 2021 venant s'ajouter à la cible de ratio CET1 seront annoncés d'ici la fin de l'année. La présentation d'un nouveau plan stratégique de moyen terme interviendra "avant fin 2021"...

Les comptes trimestrielles seront publiés le 3 août après Bourse, la "quiet period" ayant débuté le 13 juillet...