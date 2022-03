Natixis Corporate & Investment Banking s'associe à nCino pour étendre la digitalisation de ses activités de financement

(Boursier.com) — Natixis CIB, filiale du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, adopte nCino afin d'accélérer ses parcours d'octroi de crédit, améliorer l'efficacité opérationnelle du processus d'analyse financière grâce à la solution d'Automated Spreading nCino IQ (nIQ), une suite d'applications d'intelligence artificielle (IA) de nCino.

Natixis CIB s'appuiera également sur la solution Corporate Banking de nCino pour éliminer les processus manuels et automatiser les tâches répétitives. Cela permettra une collaboration transparente entre les équipes et une décision de crédit plus rapide pour les clients, tout en se conformant aux exigences réglementaires.

Anne-Christine Champion, co-responsable de Natixis CIB a déclaré : "Dans le cadre de notre plan stratégique 2024, nous investissons significativement dans la technologie pour renforcer notre compétitivité et notre attractivité. Notre décision de mettre en oeuvre les solutions nCino dans le cadre de la transformation numérique de nos activités de financement reflète notre engagement à rendre nos processus plus rapides et plus robustes, et in fine à améliorer le service que nous offrons à nos clients".

"Nous sommes extrêmement fiers de travailler avec Natixis CIB", a déclaré Pierre Naudé, directeur général de nCino. "La plateforme nCino est bien positionnée pour soutenir les institutions financières en France et dans le monde, et nous sommes très heureux de fournir à Natixis CIB une plateforme unique agile qui permet à la banque d'avoir des processus numériques plus automatisés, permettant aux équipes de front office et de risque de se concentrer sur l'analyse, les décisions de crédit et la fourniture d'une plus grande valeur à leurs clients."