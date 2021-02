Natixis : comptes publiés

Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — Natixis a publié des résultats trimestriels en repli, tout en mettant en avant sa bonne santé financière, au moment où sa maison mère BPCE annonce vouloir acquérir la part du capital du groupe qu'elle ne possède pas encore à un prix de 4 euros par action.

L'établissement a réalisé sur les trois derniers mois de l'exercice 2020 un résultat net part du groupe de 323 millions d'euros, en baisse de 13%. Le produit net bancaire a fléchi de 4% sur un an, à 2,23 milliards d'euros, alors que le coût du risque a augmenté à 159 millions, contre 119 millions un an plus tôt.

Le résultat trimestriel sous-jacent s'est inscrit à 442 millions d'euros au quatrième trimestre, soit son niveau le plus élevé depuis plus de deux ans, souligne la direction de Natixis.

Sur l'ensemble de l'exercice 2020, Natixis a affiché un bénéfice net part du groupe de 101 millions d'euros pour un PNB de 7,306 milliards (-14%).