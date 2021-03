Natixis Assurances retient les solutions d'intelligence artificielle développées par diwise

(Boursier.com) — Natixis Assurances, pôle d'assurances du Groupe BPCE, a sélectionné les solutions développées par diwise, filiale de CNP Assurances, pour faciliter les démarches administratives des bénéficiaires de ses contrats d'assurance vie. En optimisant le parcours bénéficiaire, ces solutions permettent de gagner du temps dans le processus de versement du capital et de fluidifier l'expérience client.

Basées sur l'intelligence artificielle, les solutions de reconnaissance et de lecture automatique des documents (reconnaissance automatique de documents, lecture automatique de documents) de diwise by CNP Assurances sont utilisées depuis février 2021 au sein de l'"Espace Successions Assurances", le portail internet destiné aux clients et bénéficiaires d'assurance vie de Natixis Assurances. Elles ont d'ores et déjà permis à plus de 2.500 bénéficiaires de disposer du contrôle automatique de leurs pièces d'identité et de leurs relevés d'identité bancaire (RIB) déposés sur le portail. Le processus étant réalisé en temps réel, les temps de gestion et les démarches pour réclamer une pièce d'identité à jour, un RIB lisible ou un document conforme sont économisés contribuant ainsi à une expérience client optimisée.

Actuellement accessibles pour plus de 80% des bénéficiaires des contrats d'assurance vie (l'époux ou l'épouse, les ayants droit et les bénéficiaires désignés par l'assuré), le dispositif sera progressivement étendu au traitement de l'ensemble des pièces nécessaires à la constitution du dossier de règlement des capitaux (pièces fiscales, dévolution successorale...) jusqu'à, étape ultime, l'automatisation du paiement du capital.