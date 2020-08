Natixis : +18% sur la semaine

(Boursier.com) — Natixis qui a nettement rebondi cette semaine, de plus de 18, monte encore de 2% à 2,44 euros ce vendredi en bourse de Paris. Le titre a surtout profité de l'annonce du changement de patron dans la foulée de nouvelles pertes trimestrielles.

Parmi les derniers avis de brokers, UBS est repassé à l''achat' en visant un cours de 3 euros. Citigroup a revalorisé le dossier de 2,5 à 2,6 euros et Morgan Stanley a rehaussé son objectif de cours de 2,5 à 2,7 euros ('pondération en ligne'). Chez les autres analystes, Keefe, Bruyette & Woods qui était passé de 'sous-performer' à 'performance de marché' sur le titre lundi, est désormais à 'surperformer' avec une cible de 3,5 euros contre 2,3 euros précédemment...

Toujours 'neutre', Credit Suisse note qu'avec un changement inattendu de DG, une revue stratégique des activités prévue en novembre et un nouveau plan stratégique dévoilé en juin 2021, l'incertitude plane toujours au-dessus du dossier Natixis. Le nouveau DG a cependant été clair sur un facteur à court terme - BPCE n'a pas l'intention de déposer une offre publique d'achat sur les actions Natixis - même si le courtier pense que cela pourrait avoir un sens stratégique et profiter aux actionnaires minoritaires.

"Pour qu'un groupe fonctionne bien, pour qu'un plan stratégique fonctionne bien, il doit y avoir un alignement complet dans la gouvernance", a déclaré Laurent Mignon, président du Groupe BPCE, société mère de Natixis. "Dès que la divergence est reconnue, il est préférable que les choses se passent comme elles se sont déroulées".