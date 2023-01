Nasdaq Inc : résultats mitigés

(Boursier.com) — Nasdaq Inc a publié pour son quatrième trimestre fiscal des revenus en augmentation de 2% en glissement annuel à 906 millions de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 64 cents. Le consensus de place était de 65 cents de bénéfice ajusté par action et 909 millions de dollars de revenus. Pour l'exercice, l'opérateur a affiché des revenus de 3,58 milliards de dollars, en augmentation de 5%, et un bénéfice ajusté par action de 2,66$. Adena Friedman, PDG du groupe, a déclaré : "Nous avons enregistré une nouvelle année de forte croissance dans un contexte macroéconomique incertain, illustrant la force de nos activités diversifiées et notre capacité à atteindre nos objectifs à plus long terme. Alors que nous nous tournons vers 2023, notre nouvelle structure d'entreprise nous positionne pour offrir des solutions de liquidité, de transparence et d'intégrité accrues à nos clients dans l'ensemble du système financier".