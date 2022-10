Nasdaq Inc : repositionnement réussi !

(Boursier.com) — Nasdaq Inc, qui gère la bourse américaine du même nom, a affiché au troisième trimestre des revenus en croissance de 6% à 890 millions de dollars, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action de 68 cents, à comparer à un consensus de 65 cents. Les revenus du segment 'solutions' du groupe, qui correspond à ses produits technologiques, ont grimpé de 8% à 584 millions de dollars et tiré la performance. Le profit ajusté a progressé de 15% en glissement annuel, avec ces offres, et malgré le ralentissement observé des introductions en bourse. Adena Friedman, la directrice générale du groupe, explique que Nasdaq Inc a cherché à diversifier ses offres et à se repositionner en tant que leader fintech à l'empreinte accrue dans le secteur software et les technologies permettant la lutte contre le crime financier.