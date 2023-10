Nasdaq Inc : marché conclu ?

(Boursier.com) — Nasdaq Inc a publié au titre de son troisième trimestre fiscal 2023 des revenus totalisant 940 millions de dollars, en croissance de 6% en glissement annuel et de 5% sur une base organique. Le bénéfice ajusté par action a été de 71 cents, en augmentation de 4%. Le consensus était de 68 cents de bénéfice ajusté par titre pour 930 millions de dollars de recettes. Le conseil d'administration a déclaré un dividende régulier trimestriel de 22 cents par titre. Adena Friedman, présidente-directrice générale, a déclaré : "Nos résultats du troisième trimestre 2023 reflètent la solide exécution du Nasdaq dans un contexte économique et de marchés des capitaux toujours dynamique. Nous avons constaté une certaine amélioration de l'environnement des introductions en bourse en accueillant des introductions en bourse de renom, nous avons continué à élargir notre clientèle de lutte contre la criminalité financière et nous avons introduit de nouvelles innovations dans nos produits et services. Nous avons terminé le processus d'examen antitrust pour notre acquisition annoncée d'Adenza et nous prévoyons de finaliser la transaction au quatrième trimestre 2023. Avec Adenza, nous sommes ravis d'approfondir nos relations clients alors que nous élargissons notre rôle de fournisseur leader de technologies financières pour le système financier mondial".