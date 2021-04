Nasdaq Inc au sommet, SPACs et traders sociaux en renfort !

(Boursier.com) — Nasdaq Inc, dont le cours de bourse est au sommet, a annoncé ce jour une augmentation de 10% de son dividende trimestriel à 54 cents, ainsi que des comptes trimestriels supérieurs aux attentes. L'opérateur boursier a dégagé un bénéfice ajusté trimestriel par action de 1,96$ sur le trimestre clos fin mars, contre 1,74$ de consensus. La volatilité accrue des marchés et l'arrivée des 'traders sociaux', ainsi que le développement des applications mobiles de trading, ont sans doute contribué à ce succès, les volumes de trading ayant été copieux sur le trimestre. 275 nouvelles introductions en bourse ont été recensées sur la période, dont... 196 SPACs. Parmi les récentes introductions majeures, comptent Coinbase et Bumble.

Les revenus de l'unité dédiée aux services de marché ont augmenté de 20% à 338 millions. Le segment investment intelligence a progressé de 22% à 258 millions. Hors dépenses de transactions, les revenus nets trimestriels totaux ont grimpé de 21% à 851 millions de dollars.