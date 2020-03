Nanobiotix : une perte de quasiment 51 ME en 2019

(Boursier.com) — Le total des produits d'exploitation de Nanobiotix en 2019 s'élève à 2,5 millions d'euros pour 2019 (3,5 ME en 2018), correspondant au chiffre d'affaires lié au contrat de licence signé avec PharmaEngine, qui s'élève à 68 kE (116 KE en 2018).

Les charges opérationnelles ressortent à 49,3 ME en 2019 (33,5 ME en 2018).

L'effectif total du Groupe est de 110 personnes à fin 2019 (102 fin 2018, en ligne avec le développement de la Société).

Le résultat net consolidé, s'établit à une perte de -50,91 ME au 31 décembre 2019 (-30,34 ME en 2018).

Trésorerie

Au 31 décembre 2019, la trésorerie s'élève à 35,1 ME, montant n'incluant pas le remboursement du CIR relatif à l'exercice 2018 reçu, perçu en février 2020.

L'année 2019 fut une année importante pour Nanobiotix. Nous avons fait des progrès significatifs sur le plan de développement clinique et nous sommes fiers d'avoir obtenu notre première autorisation de mise sur le marché en Europe pour NBTXR3, sous le nom commercial Hensify dans le traitement des Sarcomes des Tissus Mous des extrémités et du tronc. Les dépenses en R&D sont en adéquation avec notre solide plan de développement et reflètent notamment l'arrivée de nombreux profils d'experts à des postes clés pour soutenir l'activité. En 2020, nous nous focaliserons sur l'enregistrement de NBTXR3 aux Etats-Unis et dans l'Union Européenne pour les traitements de la Tête et du Cou, tout en poursuivant le programme d'Immuno-Oncologie et l'évaluation de NBTXR3 dans d'autres indications avec nos partenaires , commente Philippe Mauberna, Directeur Financier de Nanobiotix.

Perspectives 2020

Nanobiotix prévoit le calendrier de marche suivant pour 2020...

- T2 2020 : Lancement de la phase I dans le cancer du pancréas avec le MD Anderson

- Mi 2020 : Phase I expansion européenne dans les cancers de la Tête et du Cou : Premières données d'efficacité et de sécurité

- T2 et T3 2020 : Soumission des protocoles finaux aux autorités réglementaires pour de nouveaux essais cliniques avec le MD Anderson (en combinaison avec des inhibiteurs de checkpoint immunitaire et dans les cancers de la Tête et du Cou avec une expression de PD-L1 limitée)

- Mi-2020 : Premières données de phase I en immuno-oncologie

- T3 2020 : Phases I dans le cancer de l'oesophage et la ré-irradiation du cancer du poumon en collaboration avec le MD Anderson : premiers patients traités

- S2 2020 : Etude de phase III dans les STM : données de suivi à long terme

- S2 2020 : Etude post approbation dans les STM : autorisation des essais

- Nouvelles supplémentaires sur les programmes d'études cliniques et précliniques.