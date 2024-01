Nanobiotix : un analyste vise plus haut

(Boursier.com) — Nanobiotix grimpe de plus de 5% à 7,50 euros ce mardi, alors que la société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé a annoncé l'atteinte d'objectifs opérationnels pour NANORAY-312, une étude pivot de phase 3 en cours évaluant le potentiel radioenhancer first-in-class NBTXR3 pour les patients âgés atteints d'un cancer de la tête et du cou, entraînant un paiement d'étape de 20 millions de dollars de la part de Janssen Pharmaceutica NV, une société de Johnson & Johnson, partenaire stratégique de la société.

"Ce premier paiement d'étape lié à notre étude pivot de phase 3 en cours évaluant NBTXR3 pour les patients atteints d'un cancer de la tête et du cou représente un nouveau pas en avant dans notre programme visant à enregistrer NBTXR3 mondialement", a déclaré Laurent Lévy, co-fondateur de Nanobiotix et président du directoire. "Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec nos partenaires chez Janssen alors que nous travaillons dans le but commun d'améliorer la vie de millions de patients atteints de cancer à travers le monde."

Ce montant de 20 millions de dollars représente la première étape de développement de l'accord de licence mondial signé entre Nanobiotix et Janssen. "Sans effet sur notre valorisation, ce premier versement permet à Nanobiotix de se concentrer pleinement sur ses programmes cliniques, son horizon financier étant maintenant assuré par Janssen" commente Portzamparc qui vise un cours de 10,90 euros en restant à l'achat sur le dossier.