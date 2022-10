Nanobiotix trouve un accord de restructuration du prêt octroyé par la BEI

(Boursier.com) — Nanobiotix a conclu un accord définitif avec la Banque européenne d'investissement (BEI) afin de structurer le calendrier de remboursement de sa dette existante d'environ 30,7 millions d'euros dans la perspective d'une commercialisation et de la conclusion de potentiels accords de développement par la société. Nanobiotix avait préalablement annoncé, le 12 septembre 2022, l'obtention d'un accord de principe avec la BEI pour cette restructuration.

Le contrat de financement initial et l'accord de royalties établis avec la BEI en juillet 2018 comprennent une première tranche de 16 ME versée en octobre 2018 et remboursable en une seule fois à l'échéance en 2023, et une seconde tranche de 14 ME versée en mars 2019 et remboursable en versements semestriels en capital et intérêts à l'expiration d'un délai de deux ans. L'accord de royalties comprend un engagement de paiement de royalties annuelles se limitant à un seul chiffre (bas de la fourchette) sur une période de 6 ans à compter de janvier 2021.

Les termes de l'amendement signé entre Nanobiotix et la BEI prévoient de différer les remboursements du principal pour les deux tranches, totalisant environ 25,3 ME, jusqu'en juin 2029 au plus tard. Les intérêts de la première tranche courant depuis 2018 pour un montant de 5,4 ME seront restructurés par le report d'un paiement en nature (PIK) jusqu'en octobre 2024. Le principal de la première tranche produira des intérêts au taux de 6% par an, ces intérêts étant capitalisés et ajoutés au principal restant dû en tant qu'intérêts PIK à l'échéance. Les intérêts sur le principal restant de 9,3 ME de la deuxième tranche continueront de courir à un taux fixe de 5% et seront remboursés en versements semestriels jusqu'en juin 2029 au plus tard.

Le pourcentage de royalties annuelles reste identique, couvrant une même période de 6 ans réalignée pour commencer dès la première année de commercialisation de NBTXR3.

L'accord de restructuration comprend également un montant additionnel de 20 ME dû au plus tard en juin 2029.

Bien que la restructuration de l'accord de financement et de royalties vise à aligner les obligations de la dette avec le calendrier commercial prospectif de la société, l'accord prévoit diverses dispositions pouvant accélérer l'échéance et le calendrier de remboursement.

Dans le cadre de cette restructuration, Nanobiotix a aussi accepté de maintenir un solde minimum de trésorerie et de liquidités égal au montant du principal restant dû à la BEI.