Nanobiotix : trésorerie de 70,6 millions d'euros au 31 mars

(Boursier.com) — Nanobiotix rapporte une trésorerie de 70,6 millions d'euros au 31 mars 2022 et une extension de la visibilité financière de la société jusqu'au quatrième trimestre 2023, avec la priorisation des programmes de recherche et de développement afin de réduire les dépenses opérationnelles et l'établissement d'une ligne de financement en fonds propres flexible qui pourrait être utiliser si la société le juge nécessaire.

Faits marquants opérationnels du premier trimestre

Voie prioritaire dans les cancers de la tête et du cou, contrôle local en tant qu'agent seul activé par radiothérapie

-Les premiers patients dans l'étude pivot de phase III NANORAY-312 évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie (RT) avec ou sans cetuximab pour les patients âgés atteints de LA-HNSCC ont été randomisés début 2022.

Prochains évènements pour NANORAY-312 :

-Activation du premier site clinique et randomisation du premier patient en Asie par LianBio, partenaire stratégique de la société, attendus au second semestre 2022.

-Activation du premier site et recrutement du premier patient aux Etats-Unis attendus pour le troisième trimestre 2023 comme annoncé.

-La société a terminé le recrutement dans l'étude 102, étude de phase I, évaluant NBTXR3 en tant qu'agent unique activé par RT chez les patients âgés atteints de LA-HNSCC, inéligible au cisplatine et intolérants au cetuximab. Les données cliniques ont démontré une survie globale médiane (OS) de 17,9 mois dans la population intégralement traitée (n=56) et de 23,0 mois chez les patients évaluables (n=44).