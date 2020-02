Nanobiotix suspendu en pleine séance !

Crédit photo © Nanobiotix

(Boursier.com) — Nanobiotix est suspendu ce lundi en bourse depuis 14h41 sur Euronext Paris, à la demande de l'émetteur, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis. Juste avant la suspension, le titre s'affichait en progression de 5,3% à 8,265 euros dans un volume assez conséquent, représentant 0,2% du tour de table. Le titre est assez stable depuis le début de l'année. Il cède près de 20% sur un an...

Début janvier, le groupe avait annoncé sa stratégie de développement global pour 2020, suite à la preuve de concept (POC) et à l'autorisation de mise sur le marché européen de NBTXR3 dans le traitement des sarcomes des tissus mous localement avancés des extrémités et du tronc (Nom commercial : Hensify), obtenues en 2019. La société restait alors focalisée sur l'enregistrement de NBTXR3 aux États-Unis et dans l'Union Européenne pour le traitement des cancers de la Tête et du Cou, tout en faisant progresser le programme d'immuno-oncologie (I/O), et en continuant d'évaluer NBTXR3 dans d'autres indications telles que les cancers du poumon, du pancréas, les hépatocarcinomes (CHC) et les cancers de la prostate et du rectum.

Pour mettre ce plan en action, Nanobiotix entendait se concentrer sur l'indication Tête et Cou et Immuno Oncologie et ses partenaires (University of Texas, MD Anderson Cancer Center - MD Anderson- aux Etats-Unis et PharmaEngine en Asie) sur les autres indications - comme les cancers du poumon, de l'oesophage, du pancréas, etc...