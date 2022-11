Nanobiotix se dote d'un Conseil scientifique autour du NBTXR3

(Boursier.com) — Nanobiotix annonce la nomination de 12 experts médicaux internationaux pour former son Conseil Scientifique Consultatif spécifiquement élaboré pour apporter son expertise et ses conseils dans l'avancement du développement du principal produit-candidat de la société, NBTXR3.

"Notre Conseil Scientifique Consultatif apportera une expertise diversifiée et de haut niveau dans toutes les disciplines fondamentales nécessaires à la prise de décision en oncologie. Nous sommes à la fois reconnaissants et honorés que des experts de cette envergure aient choisi de nous rejoindre dans notre démarche visant à faire la différence pour les patients ; nous sommes persuadés que ce Conseil va nous aider au bon positionnement de NBTXR3 dans la stratégie thérapeutique lors des essais cliniques et sur le terrain, au bénéfice des patients", indique Leonard Farber, MD, Chief Clinical and Medical Affairs Officer de Nanobiotix et Président du Conseil Scientifique Consultatif.

Les membres du Conseil Scientifique Consultatif de Nanobiotix sont : Sylvie Bonvalot, MD, PhD, HDR ; Chirurgien oncologue ; Jared Marc Weiss, MD ; Oncologue médical ; Robert L. Ferris, MD, PhD, FACS ; Chirurgien oncologue ;Nancy Y. Lee, MD, FASTRO ; Oncologue radiothérapeute ; Silvia Chiara Formenti, MD, FASTRO ; Oncologue radiothérapeute ; Quynh-Thu Xuan Le, MD ; Oncologue radiothérapeute ; Christophe Le Tourneau, MD, PhD ; Oncologue médical ; Hisham Mehanna, PhD, BMedSc, MBChB, FRCS, Chirurgien oncologue ; Thierry De Baère MD ; Radiologue interventionnel ; Chiaojung Jillian Tsai, MD, PhD ; Oncologue radiothérapeute ; Stéphane Champiat, MD, MS, PhD ; Oncologue médicale ; Jean Bourhis, MD, PhD; Oncologue radiothérapeute.