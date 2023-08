Nanobiotix : s'enflamme après une note de Jefferies

(Boursier.com) — Nanobiotix accélère en fin de matinée avec un titre qui avance de 7,1% à 9,8 euros. La société leader en nanomédecine bénéficie d'un joli coup de pouce dans la mesure où Jefferies a repris le suivi du dossier avec un avis 'achat' et un objectif de 13 euros. Le broker met en avant le partenariat de la firme avec Johnson & Johnson's Janssen pour la thérapie expérimentale contre le cancer NBTXR3. "Nous sommes enthousiasmés par le vaste potentiel du NBTXR3 dans le traitement des cancers solides", déclare le courtier, ajoutant que le partenariat "fournit une validation externe de poids" et "une grande force pharmaceutique" pour le traitement.

"Notre modèle suggère un investissement initial de 30 millions de dollars, une prise de participation prévue de 5 millions de dollars de Janssen, plus un soutien potentiel de 30 millions de dollars pour le développement de la tête et du cou (H&N) Phase III, ce qui prolonge la marge de manoeuvre financière jusqu'au deuxième trimestre de l'année 2024... D'autres prises de participation de Janssen et une augmentation de capital potentielle de 25 millions de dollars, ainsi que d'autres financements, pourraient prolonger la marge de manoeuvre de la société jusqu'en 2025", ajoute l'analyste.