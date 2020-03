Nanobiotix retrouve les 5 euros

(Boursier.com) — Nanobiotix remonte de plus de 16% ce mercredi à 5 euros, alors que le total des produits d'exploitation en 2019 se sont élevés à 2,5 millions d'euros pour 2019 (3,5 ME en 2018), correspondant au chiffre d'affaires lié au contrat de licence signé avec PharmaEngine, qui s'élève à 68 kE (116 KE en 2018). Les charges opérationnelles sont ressorties à 49,3 ME en 2019 (33,5 ME en 2018). L'effectif total du Groupe est de 110 personnes à fin 2019 (102 fin 2018, en ligne avec le développement de la Société).

Le résultat net consolidé, s'est établi en perte de -50,91 ME au 31 décembre 2019 (-30,34 ME en 2018).

Au 31 décembre 2019, la trésorerie s'élevait à 35,1 ME, montant n'incluant pas le remboursement du CIR relatif à l'exercice 2018 reçu, perçu en février 2020.

"Alors que le 'news flow' clinique sera particulièrement porteur cette année, le niveau de trésorerie est préoccupant, tant pour la poursuite des activités actuelles que pour le lancement effectif de l'étude de phase 2/3 aux USA" estime Portzamparc qui souligne que, de plus, les niveaux de cours actuels et les conditions de marché ne permettent pas d'envisager une IPO aux USA. Verdict : "Nous relevons notre WACC à 16,5% contre 15% précédemment et passons notre TP de 14 à 10,5 euros".