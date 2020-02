Nanobiotix : reprise de cotation en vive hausse avec le 'Fast Track' FDA

Nanobiotix : reprise de cotation en vive hausse avec le 'Fast Track' FDA









Crédit photo © Nanobiotix

(Boursier.com) — Nanobiotix, suspendu hier en pleine séance en bourse, grimpe de 10,8% à 9,16 euros ce mardi pour sa reprise de cotation, dans un volume fourni représentant 0,7% du tour de table. Après avoir examiné la demande de Nanobiotix pour une désignation 'Fast Track', la Food and Drug Administration (FDA) américaine a conclu que l'évaluation de NBTXR3 activé par la radiothérapie, avec ou sans cetuximab, pour le traitement des patients atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou localement avancé, non éligibles à une chimiothérapie à base de platine, répondait aux critères d'un programme de développement Fast Track. Cette ésignation 'Fast Track' pour l'utilisation de NBTXR3 dans les cancers de la tête et du cou confirme le besoin urgent de nouvelles options thérapeutiques potentielles pour cette population de patients.

"La décision de la FDA d'accorder la désignation 'Fast Track' est non seulement importante pour le développement de NBTXR3, qui peut désormais faire l'objet d'une approbation accélérée et d'un examen prioritaire, mais elle témoigne surtout des besoins non satisfaits des patients atteints d'un cancer de la tête et du cou localement avancé et des options limitées dont ils disposent. Les données publiques disponibles et notre plan de développement nous confortent dans le fait que NBTXR3 pourrait améliorer de manière significative les résultats du traitement pour les patients. Le développement accéléré de NBTXR3 dans les cancers de la tête et du cou est un grand pas en avant", indique Laurent Levy, CEO de Nanobiotix.

Portzamparc note que les autorités américaines montrent une nouvelle fois leur intérêt pour le programme tête et cou de Nanobiotix. "Il est cependant encore difficile de mesurer l'impact du Fast Track sur la durée du programme", juge l'intermédiaire, qui maintient donc ses hypothèses et conseille le dossier à 'acheter' avec un objectif de 14 euros.