Nanobiotix : rendez-vous pris

(Boursier.com) — Nanobiotix , société de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce qu'elle publiera, le mercredi 28 septembre 2022, ses résultats financiers pour le premier semestre 2022, après la clôture du marché américain.

L'annonce sera suivie d'une conférence téléphonique et d'une diffusion en direct sur Internet le jeudi

29 septembre 2022, à 8h00 ET / 14h00 CET. Au cours de la conférence téléphonique, Laurent Levy, président du directoire, et Bart Van Rhijn, directeur financier, passeront brièvement en revue les résultats de la Société pour le premier semestre 2022, et feront le point sur son activité avant de répondre aux questions des participants.