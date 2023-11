(Boursier.com) — Nanobiotix rebondit de près de 6% ce vendredi à 5,60 euros, alors que le groupe a annoncé la fixation des modalités définitives de son offre globale réservée à des catégories spécifiques d'investisseurs et composée d'une offre de 3.106.907 American Depositary Shares (ADS), chacune représentant une action ordinaire de la Société, d'une valeur nominale de 0,03 euros, aux Etats-Unis d'Amérique (offre ADS), émises au prix de 5,36$ par ADS, et d'une offre de 2.492.223 actions ordinaires, exclusivement à des investisseurs qualifiés en Europe (y compris en France) au sens de l'article 2(e) du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié, et dans certains autres pays (l'offre européenne), émises au prix de 5,07 euros par action ordinaire. L'offre ADS et l'offre européenne représentent ensemble l'offre globale.

Le prix par action ordinaire de 5,07 euros, correspondant à un prix de 5,36$ par ADS, est égal à la moyenne pondérée des cours des actions ordinaires sur le marché règlementé Euronext à Paris au cours des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'offre globale (à savoir, le 30 octobre, 31 octobre et 1er novembre), diminué d'une décote de 15%, et a été déterminé par la société conformément aux 24ème et 25ème résolutions de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 27 juin 2023.

Conformément à un contrat de souscription d(actions existant, Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. est tenu de souscrire, sous réserve des autorisations règlementaires requises, des actions ordinaires pour un montant de 25 millions de dollars américains sous la forme de restricted ADSs, à un prix par ADS égal au prix par ADS retenu dans le cadre de l'offre ADS dans le cadre d'un placement privé concomitant. Conformément à la règlementation relative au contrôle des investissements étrangers en France, le montant du placement doit être réduit, de sorte que JJDC souscrira initialement à 3,670,294 restricted ADSs (représentant 9,99% des droits de vote de la Société en circulation) pour un montant de 19,7 millions de dollars américains. Sous réserve de l'approbation préalable du Ministre de l'Economie en France, JJDC souscrira des restricted ADSs supplémentaires (correspondant à la fraction du montant du placement excédant le plafond réglementaire) pour un montant de 5,3 millions de dollars. La réalisation de l'offre globale n'est, quant à elle, pas conditionnée à la réalisation du placement privé concomitant.

Le produit brut total de l'offre globale et du placement privé concomitant s'élèverait à environ 55 millions de dollars, correspond à environ 51,5 millions d'euros, après déduction des commissions de garantie au titre de l'offre globale et des frais estimés liés à l'offre globale, en supposant que l'option de surallocation ne soit pas exercée dans le cadre de l'offre globale.

Portzamparc commente : "Après prise en compte des opérations capitalistiques réalisées depuis la clôture des comptes au 30/06, l'ajustement du cours retenu pour l'opération, et en intégrant la dérogation permettant à Janssen de souscrire 25 M$, nous ajustons mécaniquement notre objectif de 12,4 à 10,9 euros et nous maintenons notre recommandation Acheter"