Nanobiotix : randomisation du 1er patient aux USA dans l'essai pivot mondial de Phase 3 évaluant le radioenhancer NBTXR3 dans le cancer de la tête et du cou

(Boursier.com) — Nanobiotix annonce qu'un premier patient a été randomisé aux États-Unis dans l'essai NANORAY-312, un essai global de Phase 3 évaluant NBTXR3 dans le traitement des patients âgés atteints d'un carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie à base de platine. NBTXR3 activé par radiothérapie sera évalué seul ou en combinaison avec le cetuximab. NBTXR3 est un radioenhancer potentiellement premier de sa catégorie à avoir une application large dans les tumeurs solides, la priorité étant donnée au cancer de la tête et du cou.

"Notre essai pivotal international de Phase 3 NANORAY-312 évaluant notre produit-candidat principal, NBTXR3, renforce sa dynamique positive : des sites sont désormais actifs aux États-Unis, en Europe et en Asie", a déclaré Laurent Levy, cofondateur de Nanobiotix et président du directoire. "NANORAY-312 est le premier essai d'enregistrement prioritaire dans le cancer de la tête et du cou ; il a été conçu pour démontrer que notre innovation peut faire la différence partout dans le monde pour les patients âgés, une population de patients qui ne cesse de croître avec un besoin médical non satisfait important. Nous pensons que les données de survie et la réponse antitumorale de notre étude 102 " proof of concept " de Phase 1, continuent de soutenir le potentiel de NBTXR3 utilisé seul et activé par radiothérapie dans le traitement des patients âgés atteints de cancer de la tête et du cou et nous sommes impatients de présenter les étapes à venir en 2023 de nos études dans le cancer de la tête et du cou".

Le premier patient de l'étude NANORAY-312 a été randomisé en Europe par Nanobiotix en janvier 2022, suivi de la randomisation du premier patient en Asie par LianBio, partenaire stratégique de Nanobiotix, en août 2022. La randomisation du premier patient aux États-Unis finalise concrètement la mise en place de l'étude prévue par la Société à travers les principales régions du monde en 2022.

Nanobiotix reste concentré sur la conduite de l'essai clinique, en s'appuyant sur les 80 sites actuellement activés ; sur le recrutement des patients ; et sur la préparation des analyses planifiées en 2023.