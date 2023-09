Nanobiotix : quoi de neuf docteur ?

(Boursier.com) — Nanobiotix monte de 1,5% à 8,30 euros ce mercredi, alors que la société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé a fait le point sur ses activités et publie ses résultats financiers pour le premier semestre 2023, clos le 30 juin 2023. Le total du chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation a augmenté pour le premier semestre 2023 atteignant 3,3 millions d'euros contre 1,3 million d'euros pour le premier semestre 2022. La société a bénéficié d'une augmentation du CIR (Crédit d'Impôt Recherche) de 0,6 million d'euros et de revenus additionnels issus de l'accord de collaboration avec LianBio s'élevant à 1,3 million d'euros pour le premier semestre 2023.

La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires pour le premier semestre 2023 s'est élevée à 28,1 millions d'euros, soit 0,80 euro par action. Pour la même période en 2022, la perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires était de 26,4 millions d'euros, soit 0,76 euro par action.

Au 30 juin 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 21,6 millions d'euros, contre 41,4 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Projections financières

Sur la base de son plan opérationnel actuel et de ses projections financières, Nanobiotix prévoit que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie de 21,6 millions d'euros au 30 juin 2023, en conjonction avec le versement initial (upfront) de 30 millions de dollars et la tranche initiale de capitaux propres de 5 millions de dollars, soit suffisant pour financer ses dépenses d'exploitation jusqu'au premier trimestre de 2024, ce qui ne tient compte d'aucune éventuelle future levée de fonds, ni d'aucune entrée de trésorerie résultant de potentiels paiements d'étapes ou collaborations futures. Si la clause de maintien de trésorerie minimum de la BEI n'était plus en vigueur, la trésorerie et les équivalents de trésorerie seraient suffisants pour financer les dépenses d'exploitation jusqu'au deuxième trimestre 2024.

À la suite de l'accord de licence conclu avec Janssen, la Société a initié des discussions avec la Banque européenne d'investissement (BEI) afin de supprimer la clause de maintien de trésorerie minimum liée à la restructuration de l'accord de financement de la dette conclu entre la Société et la BEI. Ces discussions ont abouti à un accord de principe sur les termes clés qui conditionneraient la suppression de cette clause dans son intégralité, en échange d'une accélération de paiement d'une partie des paiements d'étape applicables, calculé à l'aide d'un pourcentage progressif à un chiffre, appliqué à des montants de financement par tranche, en cas de la conclusion par la Société d'opérations de financement par capitaux propres ou par dette, et du paiement des intérêts PIK prévus.

L'effectivité de cet accord entre Nanobiotix et la BEI est soumise à la finalisation et signature de la documentation nécessaire contractuelle prévues pour le début du quatrième trimestre 2023, ce qui pourrait influencer positivement les projections de trésorerie de la société.

Portzamparc ne voit rien de neuf dans ces annonces et attend toujours le résultat de l'étude de futilité de Nanoray-312 au S1 2024. De quoi viser un cours de 12,20 euros en restant à l'achat sur le dossier.