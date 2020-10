Nanobiotix : quelle cible ?

Crédit photo © Nanobiotix

(Boursier.com) — Nanobiotix remonte de 1,4% à 6,40 euros ce jeudi, alors que la société a fait état d'une perte opérationnelle courante de 18,3 ME au premier semestre. Avec une trésorerie de 6,6 ME à la fin juin, la société considère disposer de "suffisamment de trésorerie pour assurer sa continuité d'exploitation pendant plus de 12 mois". A la suite de ces annonces, Bank Degroof Petercam a ajusté le dossier à 'conserver' en visant un cours de 12 euros, contre 14,5 euros précédemment...

"C'est une bonne publication qui rassure sur la conduite des activités et sur la visibilité financière" a estimé de son côté Portzamparc qui souligne que "la seule grande inconnue reste la visibilité sur le lancement effectif du programme tête et cou aux USA et son financement". De quoi toujours viser un cours de 10,50 euros en restant acheteur sur le dossier...