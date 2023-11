Nanobiotix : QH Oil Investments s'affirme à 9,17% du capital

(Boursier.com) — QH Oil Investments LLC, filiale indirecte en propriété exclusive de Qatar Investment Authority basée à Doha, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 2 novembre 2023, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Nanobiotix, et détenir 3.830.180 actions Nanobiotix représentant autant de droits de vote, soit 9,17% du capital et 8,80% des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de Nanobiotix.