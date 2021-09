Nanobiotix présente une trésorerie et équivalents au 30 juin de 102,3 Millions d'euros

(Boursier.com) — Nanobiotix présentait une trésorerie et équivalents au 30 juin 2021 de 102,3 Millions d'euros, ce qui devrait permettre de financer les plans de développement jusqu'au premier trimestre 2023. Ce montant comprend le paiement initial de 16,5 Millions d'euros (20 Millions de dollars) associé à la collaboration avec LianBio débutée en mai 2021. Comme annoncé précédemment, PharmaEngine était éligible et a reçu un paiement de 2,1 Millions d'euros (2,5 Millions de dollars) à la suite de l'annonce de la collaboration avec LianBio et a reçu 3,3 Millions d'euros (4 Millions de dollars) dans le cadre de la réalisation de diverses étapes administratives liées à l'arrêt de cette collaboration.

PharmaEngine pourra recevoir un montant supplémentaire de 1 Million de dollars en frais administratifs et un paiement final de 5 Millions de dollars lors d'une deuxième approbation réglementaire d'un produit contenant NBTXR3 ainsi que des redevances à un chiffre faible, pour une durée limitée, en cas d'approbation dans les territoires concernés.

Revenus : Le chiffre d'affaires du premier semestre 2021 s'est élevé à 9,7 milliers d'euros, contre 36,9 milliers d'euros pour le premier semestre 2020. Les chiffres d'affaires pour le premier semestre 2021 et le premier semestre 2020 sont principalement dus aux refacturations liées à la collaboration désormais résiliée de la Société avec PharmaEngine, Inc.

Dépenses de recherche et développement ("R&D") : Les dépenses de 'R&D' comprennent principalement les dépenses précliniques, cliniques et de fabrication liées au développement de NBTXR3. Ces dépenses pour le premier semestre 2021 se sont élevées à 15,5 Millions d'euros, contre 13,1 Millions d'euros pour le premier semestre 2020. Les achats, la sous-traitance et les autres dépenses ont augmenté de 2,3 Millions d'euros pour le premier semestre 2021 par rapport à la même période en 2020. Cette augmentation reflète l'impact de la pandémie de COVID-19 en 2020 et l'accent mis en 2021 par la Société sur l'avancement de ses essais cliniques.

Frais de vente, généraux et administratifs ("SG&A") : Les frais SG&A comprennent principalement les frais administratifs liés au personnel, les frais juridiques et autres frais professionnels, les frais de dépôt et de maintien des brevets et les assurances. Ces frais pour les 6 mois clos le 30 juin 2021 se sont élevés à 10,2 Millions d'euros, contre 6,8 millions d'euros pour la période précédente. Cette augmentation de 3,4 Millions d'euros est principalement due aux dépenses liées aux accords de partenariat ainsi qu'aux honoraires de conseil, frais juridiques et de conformité résultant de la cotation au Nasdaq et aux frais de recrutement.

Perte nette : La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires pour le premier semestre 2021 s'est élevée à 30,4 millions d'euros, soit 0,88 euro par action. Pour la même période en 2020, la perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires était de 20,6 Millions d'euros, soit 0,91 euro par action. L'augmentation de 9,8 Millions d'euros de perte nette par rapport au premier semestre 2020 s'explique principalement par les 5,4 Millions d'euros de charges opérationnelles associées à la fin de l'accord de collaboration avec PharmaEngine durant le premier semestre 2021.

Ces résultats sont présentés dans les comptes consolidés résumés au 30 juin 2021, approuvés par le Directoire de la Société le 8 septembre 2021 et examinés le même jour par le Conseil de Surveillance de la Société, et ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes de la société.

Le rapport financier semestriel 2021 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le document est disponible au public et peut être consulté sur le site internet de la Société, www.nanobiotix.com.

Agenda financier

Le 20 octobre 2021 : Mise à jour des activités de la société et des résultats financiers du troisième trimestre.