Nanobiotix présente les résultats de l'étude 102, évaluant NBTXR3, dans le cancer de la tête et du cou

(Boursier.com) — Nanobiotix , société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd'hui les résultats finaux des principaux critères d'évaluation de la partie expansion de l'étude 102. L'étude 102 est une Phase 1 d'escalade et d'expansion de dose évaluant NBTXR3, potentiel radioenhancer first-in-class, chez des patients atteints d'un cancer de la tête et du cou localement avancé.

Les résultats ont été présentés par le professeur Christophe Le Tourneau, investigateur principal, lors d'une présentation orale à la 65e réunion annuelle de l'American Society for Radiation Oncology (ASTRO). De plus, l'abstract a été sélectionné pour être inclus dans une session scientifique sur le cancer de la tête et du cou et les résultats finaux ont été sélectionnés pour être discutés lors d'une session scientifique sur l'amélioration du potentiel de la radiothérapie (RT) avec de nouvelles thérapies et de l'imagerie.

Cette présentation orale à l'ASTRO sera suivie d'une conférence téléphonique diffusée en direct sur Internet le

jeudi 5 octobre 2023, à 8h EDT / 14h CEST. Au cours de la conférence téléphonique, Laurent Levy, président du directoire, passera en revue les résultats finaux de l'étude 102 avant de répondre aux questions des participants.

Informations sur l'étude

La chirurgie ou la chimiothérapie définitive à base de cisplatine constitue la stratégie thérapeutique de référence chez les patients atteints d'un carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou (LA-HSNCC ; cancer de la tête et du cou).

Cependant, un tiers de ces patients ne tolèrent pas une chimiothérapie avec du cisplatine à cause d'une fragilité liée à l'âge ou de la présence de comorbidités. Sachant que 20 à 30% des patients atteints de LA-HNSCC présentent un nombre élevé de comorbidités et que 30% des patients atteints de LA-HNSCC ont plus de 70 ans, cette population de patients présente un important besoin non satisfait de nouvelles thérapies offrant une tolérance acceptable et un potentiel d'amélioration du contrôle local.