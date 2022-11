Nanobiotix présente des données de phase 1 actualisées sur la combinaison de NBTXR3 avec un anti-PD-1

(Boursier.com) — Nanobiotix , à l'occasion de la 37ème réunion annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC), présente des données de phase 1 actualisées sur la combinaison de NBTXR3 avec un anti-PD-1. Les données de l'ensemble de la partie escalade de dose de l'essai clinique de phase 1 d'immunothérapie montrent que le traitement par NBTXR3, activé par radiothérapie et associé à un anti-PD-1, est faisable et bien toléré La dose recommandée pour la Phase 2 a été établie à 33% du volume tumoral dans les 3 cohortes. Les résultats à la date de cutoff (clôture des données) (22 août 2022) incluaient l'analyse de 5 patients supplémentaires parmi les 21 patients évaluables. Ces résultats continuent de suggérer un contrôle local et une stimulation de la réponse immunitaire indépendamment d'une immunothérapie antérieure par anti-PD-1. Une régression de l'ensemble des lésions cibles a été observée chez 71,43% des patients évaluables (15/21) et une régression de plus de 30% a été observée chez 42,86% des patients évaluables (9/21). Une régression a été observée chez 66,66% des patients évaluables dont le cancer était résistant aux anti-PD-1 (10/15). Le contrôle systémique de la maladie était durable et s'était maintenu pendant plus de 6 mois chez 38,1% des patients évaluables (8/21).

"Les checkpoints inhibiteurs tels que les anti-PD-1 constituent le fondement de l'immunothérapie du cancer. Étendre les avantages de ces thérapies à un plus grand nombre de patients en améliorant les taux de réponse est l'un des défis majeurs auxquels est confrontée la communauté en oncologie aujourd'hui", déclare Jared Weiss, MD, professeur en oncologie médicale au Lineberger Comprehensive Cancer Center de l'Université de Caroline du Nord, et membre du Conseil Consultatif Scientifique de Nanobiotix. "Les nouvelles combinaisons qui peuvent aider à stimuler une réponse immunitaire et à surmonter ou contourner la résistance aux checkpoints inhibiteurs pourraient fournir une solution pour libérer le plein potentiel de ces thérapies qui sauvent des vies pour de plus nombreux patients. Les premières données que nous avons rapportées sur NBTXR3 associé à un anti-PD-1 sont encourageantes, à la fois pour les patients naïfs d'un traitement par anti-PD-1 mais aussi pour ceux dont le cancer était résistant aux anti-PD-1 ; j'attends avec impatience la poursuite de l'évaluation clinique du radioenhancer pour les patients atteints de cancers récurrents et/ou métastatiques".