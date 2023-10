Nanobiotix : présentation à suivre...

(Boursier.com) — La société française de biotechnologie Nanobiotix annonce la présentation orale, lors de la 65e réunion annuelle de l'American Society for Radiation Oncology (ASTRO), des résultats finaux issus des objectifs primaires de la partie expansion de l'étude 102, une étude de Phase 1 d'escalade et d'expansion de dose évaluant NBTXR3, potentiel radioenhancer first-in-class, chez des patients âgés atteints d'un cancer localement avancé de la tête et du cou. Ces données ont également été sélectionnées pour être incluses dans deux sessions scientifiques pour examen et discussion pendant le congrès.

Cette présentation orale à l'ASTRO sera suivie d'une conférence téléphonique diffusée en direct sur Internet de la société, le jeudi 5 octobre, à 8h EDT / 14h CEST. Au cours de la conférence téléphonique, Laurent Levy, président du directoire, passera en revue les résultats finaux de l'étude 102 avant de répondre aux questions des participants.