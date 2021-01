Nanobiotix : premiers résultats positifs dans le cancer du rectum

Crédit photo © Nanobiotix

(Boursier.com) — Nanobiotix annonce aujourd'hui de premiers résultats positifs dans la partie Ib de recherche de dose de l'étude de phase Ib/II évaluant le NBTXR3 (PEP503) activé par radiothérapie, associé à une chimiothérapie, dans le cancer du rectum. Cette étude est sponsorisée et conduite par la société PharmaEngine Inc. basée à Taïwan, conformément à un accord de licence et de collaboration avec Nanobiotix. Les données ont été présentées lors du symposium sur les cancers gastro-intestinaux de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO-GI 2021).

L'injection intra-tumorale de NBTXR3 avec CCRT s'est avérée réalisable et le produit-candidat a été bien toléré, à tous les niveaux de dose, et aucun événement indésirable ou événement indésirable grave associé au NBTXR3 n'a été observé dans l'étude. Une toxicité limitant la dose associée à la procédure d'injection a été observée (infection des voies urinaires). Les effets indésirables les plus fréquemment signalés étaient la diarrhée (environ 45%), la leucopénie (environ 45%) et la dermatite (environ 25%), mais tous étaient de grade 1 ou de grade 2.

Plus de 70% des patients de l'étude ont présenté une réponse tumorale objective après le CCRT. Environ 90% des patients ont subi une excision mésorectale totale (chirurgie) ; et 17,6% ont obtenu une réponse complète pathologique (pCR). 50% des patients de l'étude ayant subi une intervention chirurgicale ont présenté une bonne régression tumorale (grade de régression tumorale 0 ou 1, suivant le schéma modifié par Ryan).

La dose recommandée pour la phase II (RP2D) a été fixé à 22% du volume de la tumeur et la partie extension de la phase II est en cours à Taïwan.