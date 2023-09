Nanobiotix : premières données de l'étude de phase 1 évaluant NBTXR3 chez des patients atteints d'un cancer du pancréas localement avancé

(Boursier.com) — NANOBIOTIX , société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, a annoncé aujourd'hui de nouvelles données cliniques issues d'une étude de Phase 1 évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie (RT) chez des patients atteints d'adénocarcinome canalaire pancréatique (PDAC).

L'étude est menée dans le cadre d'une collaboration en cours entre Nanobiotix et le MD Anderson Cancer Center (MD Anderson) de l'Université du Texas. Les résultats ont été présentés lors de la conférence 2023 de l'American Association for Cancer Research (AACR) sur le cancer du pancréas.

Le PDAC est associé à un mauvais pronostic et a un impact croissant sur la mortalité liée au cancer dans le monde. Pour plus de 90 % des patients atteints d'une maladie localement avancée qui n'est pas éligible à la chirurgie (non résécable), il existe peu d'options thérapeutiques à visée curative. Ainsi, le taux de survie globale à 5 ans des patients atteints de PDAC non résécable reste inférieur à 5 %. Ces patients présentent un besoin urgent et non satisfait de nouvelles options thérapeutiques qui permettent un contrôle local efficace avec un profil de tolérance acceptable.

Compte tenu du mécanisme d'action universel, basé sur la physique, du potentiel radioenhancer first-in-class NBTXR3, les premiers signes prometteurs de sécurité et d'efficacité dans plusieurs autres indications tumorales, et le besoin urgent de meilleures options thérapeutiques pour contrôler la maladie locale chez les patients atteints de cancer du pancréas, le MD Anderson et Nanobiotix se sont alignés pour évaluer le potentiel du radioenhancer dans le cadre d'une étude de Phase 1.

Cette étude de Phase 1 a été conçue en deux parties :

1. La partie de recherche de dose avec 1 patient au premier niveau de dose (33% du volume tumoral) et 9 patients au deuxième niveau de dose (42% du volume tumoral).

2. La partie d'expansion à la dose recommandée pour la phase 2 (RP2D) avec 12 patients supplémentaires.