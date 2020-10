Nanobiotix : point de développement

Crédit photo © Nanobiotix

(Boursier.com) — Nanobiotix fait le point sur le plan global de développement de NBTXR3, premier produit de la classe des radioenhancer, à l'occasion du congrès annuel de l'ASTRO (American Society for Radiation Oncology). Le plan global de développement de Nanobiotix pour NBTXR3 se poursuit, conformément aux prévisions, dans plusieurs tumeurs solides avec, en priorité, l'indication du cancer de la tête et du cou et les combinaisons avec l'immunothérapie.

Les données de la partie expansion de l'étude de phase I dans le cancer de la tête et du cou ont montré un taux de réponse objective (ORR) des lésions cibles de 83,9%, confirmant les données communiquées plus tôt en 2020, ainsi qu'un taux de réponse complète (CRR) des lésions cibles de 67,7%, en hausse par rapport aux données précédemment rapportées (60%), après un suivi supplémentaire.

La phase d'escalade de dose dans l'étude de phase I/II dans le cancer du foie s'est achevée avec succès. Les données ont permis d'établir un taux de réponse objective (ORR) des lésions cibles de 90,9% chez les patients évaluables atteints d'un carcinome hépatocellulaire, et un taux de réponse objective de 71,4% chez les patients évaluables présentant des métastases hépatiques, mais aussi une dose recommandée pour la phase II à 42% du volume de la tumeur.

La préparation de l'essai pivot (phase III) destiné à l'enregistrement mondial de NBTXR3 dans le cancer de la tête et du cou, est en cours. L'étude devrait être lancée dès que son financement aura été sécurisé.

Les premiers résultats cliniques de l'étude de phase I évaluant NBTXR3 activé par la radiothérapie, en combinaison avec le pembrolizumab ou le nivolumab, seront présentés d'ici fin 2020.

"2020 a été une année difficile pour tous, avec beaucoup de défis pour notre industrie et nos patients, mais nous sommes restés inébranlables dans notre détermination et nos efforts pour développer rapidement NBTXR3. Nous remercions nos équipes, nos partenaires et nos actionnaires pour leur soutien, qui a permis à Nanobiotix de continuer à franchir des étapes clés du plan de développement de notre produit. Nous sommes fiers d'avoir tenu notre engagement collectif de faire progresser une innovation qui porte la promesse d'améliorer les résultats thérapeutiques pour les patients", indique Laurent Levy, président du directoire de Nanobiotix.