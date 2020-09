Nanobiotix : perte nette de 20,6 ME sur le premier semestre

(Boursier.com) — Sur le S1 2020, le résultat opérationnel courant de Nanobiotix est de -18,3 ME contre -20,5 ME précédemment..

La perte nette semestrielle est de -20,6 ME contre -23,9 ME.

Au 30 juin 2020, le montant de la trésorerie et placements financiers de la Société s'élève à 26,6 ME au lieu de 35,1 ME fin 2019.

Ce montant inclue le remboursement du CIR 2018 ainsi que l'encaissement du PGE de 5 ME. La Société considère disposer de suffisamment de trésorerie pour assurer sa continuité d'exploitation pendant plus de 12 mois suivant la publication des états financiers consolidés au 30 juin 2020.

En juillet 2020, Nanobiotix a perçu la deuxième partie du Prêt Garanti par l'État de 5 ME ainsi que le remboursement du CIR 2019. La Société a procédé aussi à une levée de fonds de 20 ME bruts dans le cadre d'un placement d'actions ordinaires nouvelles.