Nanobiotix : pas de réaction après le point intermédiaire

(Boursier.com) — Nanobiotix , qui a fait état d'une perte opérationnelle courante de 18,3 ME au premier semestre, est quasi stable en bourse, autour des 6,9 euros. Avec une trésorerie de 6,6 ME à fin juin, la société considère disposer de suffisamment de trésorerie pour assurer sa continuité d'exploitation pendant plus de 12 mois. A la suite de ces annonces, Bank Degroof Petercam a dégradé la valeur à 'conserver' en visant 12 euros contre 14,5 euros précédemment.