Nanobiotix : obtient un PGE de 10 millions d'euros

Crédit photo © Nanobiotix

(Boursier.com) — Nanobiotix a obtenu un financement de 10 millions d'euros auprès de de HSBC et de Bpifrance sous la forme de PGE (Prêts Garantis par l'Etat). Chaque prêteur individuel accordera un prêt de 5 ME avec des taux d'intérêt fixes de 0,25% et 1,75% par an. Le gouvernement français garantira 90% des montants dus.

Chaque prêt a une durée initiale d'un an. Le remboursement du capital peut être différé au gré de la société jusqu'en juin 2025. Les prêts approuvés sont non dilutifs pour les actionnaires et permettront à la société d'étendre sa visibilité financière jusqu'au troisième trimestre 2021.